Grund- und Oberschule Neuhaus : Kinder im Amt Neuhaus lernen bald im Grünen Klassenzimmer

In Neuhaus haben die Bauarbeiten für den Raum in der Natur begonnen. In der kommenden Woche soll auch in Tripkau der Startschuss fallen. Ab dem Frühjahr könnten die Schüler dann unter freiem Himmel unterrichtet werden.

Neuhaus/ Tripkau | Zum Kennenlernen der Natur in der Natur brauchen die Schüler der Grund- und Oberschule Neuhaus künftig nur noch den Fuß vor die Schultür setzen. Denn mitten in den Herbstferien starteten kürzlich auf dem Schulgelände die Arbeiten für das Grüne Klassenzimmer. „Jetzt geht der Bau los“, verkündete Bürgermeister Andreas Gehrke bei einem Vor-Ort-Termin mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.