Großkontrolle bei Hagenow : Polizei nimmt Lkw auf der A24 genau unter die Lupe

Polizei und Bundesanstalt überprüften am Mittwoch auf der A 24 Hunderte Fahrzuege des Güterverkehrs. Festgestellte Verstöße hielten sich in Grenzen

Schremheide | Erst gelbe Blitzlichter, dann folgen mehrere Tempozonen bis runter auf 40 Stundenkilometer und nur eine Spur. Schließlich muss der ganze Verkehr auf der A 24 in Richtung Hamburg im Schritttempo über den Parkplatz Schremheide fahren, ein Ausweichen ist unmöglich. Hier wimmelt es nur so von Beamten in Warnwesten. Per Funk werden aus einem Transporter al...

