Greven : Das Warten auf den Bus wird wieder schöner

Die Gemeinde Greven treibt die Errichtung von drei neuen Bushäuschen voran.

Greven | Die jüngste Sitzung der Gemeindevertretung in Greven kam am Donnerstagabend zwar ziemlich spontan zustande. Trotz der kurzfristigen Ladung waren sich aber alle anwesenden Gemeindevertreter rund um Grevens Bürgermeister Harald Elgeti einig darüber, dass die Themen so wichtig sind, dass an einer Durchführung der Sitzung nicht gerüttelt wurde. Es geht da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.