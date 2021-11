Grenzlauf : Rund 50 Läufer spurteten von Lauenburg nach Boizenburg

Sportlich wurde am Sonntag noch einmal der Deutschen Teilung und der Wiedervereinigung gedacht.

Lauenbrug/Boizenburg | Bei bestem diesig-grauen Herbstwetter herrschte am Sonntag rund um das Sportlerheim der SG Aufbau Boizenburg am Weg der Jugend schon am Morgen Trubel. Der bereits traditionelle Grenzlauf, organisiert von den Laufgruppen des TuS Hohnstorf und der SG Aufbau Boizenburg, war der Grund dafür. „An Wetter hatten wir wirklich schon alles. Sogar Schnee, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.