Grenzerhaus in Bitter : Dorfverein bannt Geschichte auf Schautafeln

Am ehemaligen „Grenzerhaus“ in Bitter soll ein Erinnerungspunkt entstehen, an dem sich vor Ort mit der deut-deutschen Geschichte auseinandergesetzt werden kann.

Bitter | Sie ist etwas abgelegen. Fast unscheinbar. Hat aber durchaus ihren Reiz, vor allem durch ihre Geschichte. Und genau diese soll nun außen deutlich sichtbar auf die Wände der ehemaligen Grenzer-Bracke in Bitter gebracht werden. „Eine Ausstellung direkt im Gebäude ist schwierig“, sagt Stefanie Hanstedt, Vorsitzende des Vereins „Elbufer“, der sich mit vie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.