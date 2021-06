Gold, Silber und Bronze : Grundschüler im Amt Neuhaus feiern sportliche Premiere

An der Grund- und Oberschule Neuhaus und deren Außenstelle in Tripkau wurde um das Deutsche Sportabzeichen gekämpft.

Tripkau | Noch zwei tiefe Atemzüge, dann geht es los. Erst ganz langsam. Schließlich wird der Lauf immer schneller. Und am Ende steht ein Sprung – hoch und vor allem weit. Ein solches Szenario ist am Montagmorgen in Tripkau zu erleben. Und zwar mehrfach. Die Grundschüler an der Außenstelle der Grund- und Oberschule Neuhaus haben Vertreter des Kreissportbundes L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.