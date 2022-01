Waldbad Vellahn : Gemeinde erneuert Badebereich für Kinder

Der wohl lang ersehnte Wunsch vieler Mütter in und um Vellahn soll 2022 erfüllt werden. Das Waldbad bekommt ein neues Kinderbecken.

Vellahn | Viele Mütter haben sich diese Nachricht wahrscheinlich schon herbeigesehnt. Das Waldbad in Vellahn soll 2022 einen neuen Kinderbadebereich bekommen. „Das ist unser Hauptprojekt in diesem Jahr“, schildert Bürgermeister Mike Gerke. Geplant ist ein flaches Kinderbecken, ähnlich wie jenes im Waldbad Grabow. „Wenn es geht aus Edelstahl, weil das eben am lä...

