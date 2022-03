Finanzservice auf dem Land : Volksbankfiliale in Lübtheen wird wiedereröffnet

Am 21. März öffnet die Filiale ihre Türen wieder. Am 17. März ist wegen technischer Anpassungen die Bargeldversorgung nur über den Service in Neuhaus möglich.

Lübtheen/Winsen | Schöner, neuer und moderner. So soll sich nach Worten von Katrin Mönchmeyer die Volksbank-Filiale in Lübtheen präsentieren. Den 21. März nennt die Sprecherin der Volksbank Lüneburger Heide hierfür als Termin für die Wiedereröffnung der Filiale, die wegen der Modernisierungsarbeiten längere Zeit geschlossen war. „In Lübtheen erwartet die Kunden nebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.