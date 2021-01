Gedenken in Hagenow : Kranzniederlegung und blank polierte Stolpersteine

Zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ hatten Parteien und Institutionen zu kleinen Aktionen eingeladen.

Hagenow | Mit mehreren kleineren Veranstaltungen wurde am Mittwoch in Hagenow den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. So hatte das „Museum für Alltagskultur der Griesen Gegend und Alte Synagoge“ am „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ zu e...

