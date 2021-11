Stolpersteine gewürdigt : Wittenburg gedenkt der jüdischen Opfer

Gedenken an die Mitbürger, die von den Nazis umgebracht wurden

Wittenburg | Die Wittenburger Bürger haben in dieser Woche auf ganz besondere Weise vier Mitmenschen gedacht, die einmal in Wittenburg wohnten und als Juden umgebracht wurden. Seit einigen Jahren erinnern vier Stolpersteine in der Stadt an ihr Schicksal. Diese Steine wurden am Abend des 9. November symbolisch geputzt, danach wurde in Reden aber auch mit niederg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.