Vellahn/ Stiepelse : Gastronomen setzen am Vatertag wenigstens ein kleines Zeichen

Gastronomen konnten am Vatertag nur wenig Gäste empfangen. So auch bei Regina Byell vom Café „Plan b“ in Stiepelse und Gitte Geistlinger von der Vellahner Molkerei.

Vellahn/Stiepelse | Grauer Himmel, dicke Regentropfen und die Corona-Regeln sowieso: Die Vorzeichen für den Vatertag waren wahrlich nicht die besten. Und damit hatten letztlich auch die Gastronomen in der Region zu kämpfen. Zwar hatten vereinzelt Cafés und Gaststätten unter Einhaltung aller Bestimmungen geöffnet. Mehr als ein Zeichen, dass es sie noch gibt, war dies alle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.