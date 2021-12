Jahresausblick 2022 : Gammelin will 2022 mit Großprojekt Turnhalle durchstarten

In der Gemeinde Gammelin soll es mit dem Mammutprojekt Turnhalle in die nächste Phase gehen. Andere Projekte in dem Jahr betreffen die Feuerwehr und Infrastruktur.

Gammelin | Bald ist es da, das neue Jahr, und damit die Zeit, die Ärmel wieder hochzukrempeln. So steht in der Gemeinde Gammelin etwa so manches Vorhaben in Sachen Infrastruktur auf dem Zettel. Mit dabei: ein Mammutprojekt an der Schule in Gammelin. Denn in Sachen neue Turnhalle wird der nächste Schritt gemacht. Weiter wachsende Schülerzahlen erwartet „Wir...

