Frauentag : Danke-Karte als Zeichen der Wertschätzung

Der Frauentag steht für mehr Gleichberechtigung in allen Bereichen des Lebens. Stadt Hagenow ist da schon sehr weit.

Hagenow | Ob Schulsekretärin, Bauhof-, Bibliotheks- oder Kita-Mitarbeiter – all die Menschen, die in Hagenow in städtischen Einrichtungen arbeiten, haben von der Gleichstellungsbeauftragten Heike Schweda eine Danke-Karte anlässlich des Frauentages an diesem Montag erhalten. „Wir wollen damit den Mitarbeitern Danke sagen und auch eine Wertschätzung ihrer geleist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.