Hörbuch-Sommernacht : Auf Leseabende folgt weiterer Hörgenuss in Woez

Die zwei Autoren und Verleger Frank Friedrichs und Matthias Teut laden am Sonnabend zu ihrer dritten Veranstaltung ein. Schauspielerinnen, Hörbuchsprecher, -regisseure und -autoren geben Einblick in ihre Arbeit.

Woez | Es ist fast ein wenig anheimelnd unter dem Zelt: Leise trommelt der Regen auf das Dach, in dem weitläufigen Garten in Woez, einem kleinen Dorf zwischen Wittenburg und Lützow. Das kleine Zelt ist wie die anderen Bühnen auch Schauplatz eines besonderen Lesegenusses an diesem Abend. In wohl sortierten Häppchen bekommen die Besucher einen Einblick in neue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.