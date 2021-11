Bengerstorf : Förderverein Biosphäre Elbe MV lädt zu Pflanzaktion ein

Am 13. November heißt es in Bengerstorf: Anpacken für die Natur. Der Förderverein Biosphäre Elbe MV lädt zu zwei ehrenamtlichen Heckenpflanzaktion in der Gemeinde ein.

Bengerstorf | Der Förderverein Biosphäre Elbe MV lädt am 13. November zu zwei ehrenamtlichen Heckenpflanzaktion in der Gemeinde Bengerstorf ein. Im Rahmen des Projektes „Biosphäre Elbe artenreich“ sollen dort mehrere Naturhecken aus heimischen Laubgehölzen entstehen. Sich ganz praktisch für die Natur einsetzen und gleichzeitig Zeit an der frischen Luft mit netten L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.