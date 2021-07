Boizenburg sucht Helfer : Die Wahlen werfen ihre Schatten voraus

In Boizenburg werden für den September noch Wahlhelfer gesucht.

Boizenburg | An Entscheidungen mangelt es nicht, die alle Wahlberechtigten am 26. September dieses Jahres auch in Boizenburg treffen können. In der Stadt an der Elbe wird an diesem Tag neben der Wahl zum Deutschen Bundestag und zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern auch noch die Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister stattfinden. Wahlhelfer dringend gesucht ...

