Feuerwerheinsatz : Kleinwagen aus See bei Besitz geborgen

Wie der Kleinwagen in das Gewässer gekommen ist, klärt nun die Polizei.

Besitz | Bis spät in die Nacht waren Feuerwehrleute aus der Region am Burgsee bei Besitz im Einsatz. Sie waren hier damit beschäftigt, einen roten Kleinwagen aus dem Gewässer zu bergen. „Um 20.55 Uhr erfolgte die Alarmierung“, berichtet Kristoph-Felix Piepke. Er ist nicht nur Sprecher der Feuerwehren im Amt Boizenburg-Land sondern auch Feuerwehrmann in der Gem...

