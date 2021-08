Feuerwehreinsatz : Radlader brannte in Besitz komplett aus

Kameraden der Feuerwehren aus Besitz, Kuhlenfeld, Neu Gülze/Zahrensdorf und Boizenburg waren am Sonnabend im Einsatz. Ursache für das Feuer ist bisher unklar.

Besitz | Ein lauter Knall in Besitz rief am Sonnabend kurz vor 16 Uhr mehrere Feuerwehren auf den Plan. Nach diesem Geräusch geriet nämlich auf einem örtlichen Betriebsgelände ein Radlader in Brand. Die Kameraden halfen schnell Die Ursache hierfür sei noch ungeklärt. Das berichtet Kristoph-Felix Piepke. Er ist der Sprecher der Feuerwehren im Amt Boizenbu...

