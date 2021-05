Feuerwehreinsatz in Besitz : Unfallauto kommt erst auf dem Spielplatz zum Stehen

Feuerwehren im Amt Boizenburg-Land wurden zu einem Unfall in Besitz alarmiert

Besitz | Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Als am Sonnabendnachmittag ein Auto aus Richtung Neuhaus kommend in Besitz von der Straße abgekommen ist, waren wegen des durchwachsenen Wetters an diesem Tag zum Glück keine Personen auf dem öffentlichen Spielplatz. Hier nämlich kam der Unfallwagen erst vor dem Schaukelgerüst zum Stehen, nachdem er durch eine...

