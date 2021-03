Feuerwehreinsatz in Leisterförde : Drei Wehren zu umgestürzten Baum alarmiert

Am Einsatzort bei Leisterförde wurde klar, dass auch ein Telefonleitungsmast in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Leisterförde | Zu einem Einsatz am frühen Abend rückten drei Wehren aus dem Amtsbereich des Amtes Boizenburg-Land am Sonnabend aus. Darüber informierte Kristoph-Felix Piepke, Sprecher der Amtswehrführung. „Baum auf Straße“ hieß es zunächst am 27. März kurz vor 17 Uhr bei den Kameraden der Feuerwehren Lüttenmark, Greven und Granzin. Der Schaden war doch größer ...

