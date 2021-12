Gemeinde Teldau : Feuerwehrleute verteilen als Weihnachtswichtel Geschenke an Kinder

Auch wenn die Adventsfeier in diesem Jahr ausfallen muss, sollten die Jüngsten nicht leer ausgehen. Mehr als 100 Mädchen und Jungen wurden von den Kameraden im Auftrag der Gemeindevertretung überrascht.

Vorderhagen | Eigentlich wäre jetzt die Zeit für die große Weihnachtsfeier in der Gemeinde Teldau gewesen. Alle hätten sich zu Kuchen und Gebäck im Dörpshus getroffen, doch das ging auch in diesem Jahr nicht. Der Weihnachtsgruß für die Kinder in den Dörfern der weitläufigen Gemeinde fiel dennoch nicht aus. Im Gegenteil: In diesen Tagen machten sich nämlich freiwill...

