Hoher Sachschaden durch Feuer : Feuerwehr löscht Hausbrand in Picher

Ursprung des Brandes in Picher war nach bisherigen Erkenntnissen eine brennende Mülltonne. Verletzt wurde niemand.

Picher | Zu einem Hausbrand ist es Sonntagmorgen in Picher gekommen. Ursache war, soweit bekannt, eine brennende Mülltonne. Das Feuer ging auf das Gebäude über, berichtet der Wehrführer und Bürgermeister der Gemeinde Picher, Holger Hille. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, Verletzte gab es nicht. „Die Alarmierung kam 9.38 Uhr“, so ...

