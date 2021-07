Festspiele MV in Neuhaus : Musiker brachten Abendstimmung in die Marienkirche

Auch wenn die Gemeinde Amt Neuhaus zu Niedersachen gehört, machen hier seit einigen Jahren die Festspiele MV einen Halt. Zur großen Freude der Neuhauser.

Neuhaus | War sie nun doppelt, wie Pastorin Andrea Jandke-Koch meinte? Oder gleich dreifach? Egal. Wahrscheinlich war die Freude in Neuhaus am Freitagabend einfach nur riesengroß, dass die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern nach der Corona-Zwangspause wieder die Kultur in die Marienkirche gebracht haben. „Wir sind ausgehungert nach Kunst, Kultur und Musik“, so d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.