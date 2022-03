Ukrainer in Bandenitz angekommen : Familie Bayrak flüchtet vor dem Krieg, nicht vor dem Leben

Aus der Metropole Kiew an die Sude – Olexander und Alla Bayrak, ihre Tochter Anna und ihre Enkelin Arina sind vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet – Annas Mann Pavel bleibt in der umkämpften Stadt.

Bandenitz | Als in der Nähe ihrer Wohnung die erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.