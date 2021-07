Eventsommer für Aktive : Boizenburg plant für August viele gemeinsame Aktionen

Am 7. August geht es in der Elbestadt los. Es startet mit einem Treffen zum Müllsammeln. Es folgen aber auch Konzerte und das Stadtradeln.

Boizenburg | Boizenburg war bei gemeinsamen Aktionen von und mit den Bürgern schon immer besonders ehrgeizig und wird das auch in den kommenden Wochen wieder mit seinem „Eventsommer“ unter Beweis stellen. Der fängt zwar coronabedingt in diesem Jahr etwas später an, soll aber mit 19 Veranstaltungen dann bis zum 3. Oktober sehr viele Möglichkeiten zum Mitmachen biet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.