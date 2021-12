Boizenburg : Erfolgreich Vermittlung auf den Arbeitsmarkt trotz Hindernissen

Philip Matthies hat es geschafft. Dank eines Programms der Fortbildungsakademie der Wirtschaft hat der 20-Jährige einen Job gefunden.

Hagenow | In einer Boizenburger Industriehalle steht Philip Matthies an einer großen Maschine und bohrt Löcher in Metallteile. Eins nach dem anderen, den Blick gewissenhaft auf die Werkstücke gerichtet. Dass der 20-Jährige jetzt hier steht und seiner Arbeit nachgehen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Den Job hat er dem Engagement einiger Menschen und nich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.