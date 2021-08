Elbfähre in Darchau : Fähre bleibt ab Montag im Hafen

In der kommenden Woche herrscht am Anleger in Darchau ungewohnte Ruhe. Die „Tanja“ wird dann für einige Tage nicht über die Elbe setzen.

Darchau | Mehr Zeit und einen Umweg sollten in der kommenden Woche Pendler einplanen, die auf ihrem Arbeitsweg über die Elbe normalerweise die Fähre „Tanja“ nutzen. Das Schiff wird ab Montag, 9. August, für „einige Tage“ den Betrieb einstellen, teilte der Fährbetrieb Tanja mit. „Wir rechnen derzeit mit drei bis vier Tagen, die die Tanja nicht fahren wird“, konk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.