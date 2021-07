Einschulung 2021 im Raum Hagenow : Testpflicht für Schulanfänger und Gäste

Am Sonnabend stehen für hunderte Kinder ihre Einschulungen an. Erneut müssen die Schulen dabei einige Vorgaben beachten.

Hagenow | Sie werden nicht mehr die ganz „Kleinen“ sein. Stattdessen schon zu den „Großen“ gehören, die in die Schule gehen dürfen, und ganz allmählich auch selbstständiger und flügge werden. Kurzum: Für hunderte Kinder in der Region beginnt in den kommenden Tagen ein neuer Lebensabschnitt, konkret am Sonnabend, an dem in den Grundschulen die offiziellen Einsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.