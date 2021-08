Konzert : Bluesfestival in Greven mit bekannten Musikern

Ab Freitag gibt es auf dem Holzfestplatz in Greven Blues auf die Ohren. Karten gibt es an der Abendkasse.

Greven | Zwei Abende voller Musik erwartet die Besucher auf dem Holzfestplatz in Greven. Am Freitag, 27. August, und am Sonnabend, 28. August, wird das 21. Bluesfestival stattfinden. Es beginnt am Freitag um 19.30 Uhr mit der „8 to the Bar“, einer bekannten Formation aus Hamburg. Der spielfreudigen Gruppe folgt Abi Wallenstein mit den „Boogielichious“. Anschli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.