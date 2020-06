Teldau: Einbruch in Einfamilienhaus

von svz.de

29. Juni 2020, 12:03 Uhr

In Teldau ist der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet worden. Dort wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Zudem sucht die Polizei Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die unbekannten Täter zwischen dem 20.06 und dem 27.06.2020 durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus im Deichweg ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Die Hauseigentümer befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Kriminalpolizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.