Businesspark an der A24 : Edeka in Valluhn nimmt neue Tiefkühlhalle in Betrieb

Das bisherige Lager war zu klein und veraltete. Das Unternehmen investierte 33 Millionen Euro in den Logistikstandort an der A24.

Valluhn | Nach fast einem Jahr Bauzeit hat das Handelsunternehmen Edeka Nord sein neues Tiefkühllager im Businesspark an der Autobahn 24 offiziell in Betrieb genommen. Die neue Halle und einige Umbauten an den sich anschließenden Logistikbereichen haben nach Unternehmensangaben 33 Millionen Euro gekostet. Es ist die erste Modernisierungsmaßnahme des internen...

