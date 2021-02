Wittenburg/Stolpe: Dieselkraftstoff aus Lkw gestohlen

von svz.de

26. Februar 2021, 11:12 Uhr

In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter aus einem LKW 300 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Betroffen war ein parkender Laster auf dem Parkplatz "Wittenburger Land" an der A 24. Der Vorfall ereignete sich zum Zeitpunkt, als der Fahrer in seiner Kabine schlief. Er bemerkte den Diebstahl erst morgens kurz vor der Abfahrt. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Autobahnpolizei in Stolpe (Tel. 038725/500) entgegen.