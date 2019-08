Details noch unklar : Toter in Gleisanlage am Boizenburger Bahnhof

Vor Ort ist am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Polizei kam daraufhin zum Einsatz.

von svz.de

07. August 2019, 08:35 Uhr

In der Gleisanlage am Bahnhof Boizenburg ist am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen eingeleitet. Details zu diesem Vorfall, insbesondere zu den Todesumständen, sind bislang noch nicht bekannt. Derzeit ist der Bahnverkehr in Boizenburg unterbrochen.