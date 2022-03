Dammereez : Park wird bei Frühjahrsputz wieder auf Vordermann gebracht

Zahlreiche Helfer sind dem Aufruf des Fördervereins gefolgt und haben beim Frühjahrsputz des Dammereezer Parkes mitangepackt. Auch die kleinsten Bürger haben schon mitgeholfen.

Dammereez | Die ersten werfen schon die Motorsägen an, andere kommen gerade mit Schubkarre und anderem Equipment an. Das halbe Dorf ist am Sonnabendvormittag auf den Beinen, denn es heißt wieder: Frühjahrsputz im Dammereezer Park. Alle packen mit an, auch die jüngsten Dammereezer helfen schon mit. Leo war einer der ersten, der am Sonnabend vor Ort und bereit w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.