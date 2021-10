Steigende Nachfrage : Corona-Testzentrum Lübtheen weitet Öffnungszeiten aus

Stadt erweitert ihr Angebot und öffnet auch sonnabends.

Lübtheen | Die Stadt Lübtheen erweitert die Öffnungszeiten für das Testzentrum, das sie im Bürgerhaus der Stadt betreibt. Wie Bernd Skobel, der stellvertretende Bürgermeister, mitteilte, wird das Zentrum ab dieser Woche auch am Sonnabend in der Zeit von 16 bis 18 Uhr aufhaben. Grund sei die stetig steigende Nachfrage nach Tests. Wer sich testen lassen will, m...

