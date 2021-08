Tour durch Ludwigslust-Parchim : Impfbus hält am Dienstag in Zarrentin und Gallin

Achtwöchige Tour durch Landkreis Ludwigslust-Parchim hat begonnen. Verabreicht wird vorrangig der Wirkstoff von Biontech/Pfizer, auch eine begrenzte Menge des Impfstoffes von Johnson & Johnson steht zur Verfügung.

Zarrentin | Die Tour begann am Montag in Dömitz und Malliß und wird am Dienstag in Zarrentin und Gallin fortgesetzt. Der Impfbus des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist unterwegs. Start am Dienstag ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Kloster in Zarrentin. Ab 12.30 Uhr ist die Mannschaft des Impfbusses an der Feuerwehr in Gallin anzutreffen. Eine Anmeldung für ...

