Verwaltungschef gesucht : Bürgermeisterwahl in Hagenow findet am 8. Mai 2022 statt

Die Einwohner von Hagenow werden im kommenden Jahr wieder zur Wahlurne gerufen. Die Termine wurden nun beschlossen.

Hagenow | Einen wichtigen Termin können sich Hagenower für das kommende Jahr bereits notieren. Denn die Amtsperiode des Bürgermeisters läuft 2022 aus, der Gang zur Wahlurne steht wieder an. Am 8. Mai wird das der Fall sein, hat die Stadtvertretung am Donnerstag beschlossen. Für den Fall einer Stichwahl ist der 22. Mai festgelegt....

