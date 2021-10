Bürgermeisterwahl Boizenburg : Linke und SPD feiern ihren Kandidaten Rico Jakobeit

Die Boizenburger haben Rico Jakobeit zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt. Für ihn steht nun erstmal der Umzug in die Elbestadt an.

Boizenburg | Die vergangene Oktoberwoche wird er wohl sein Leben lang nicht vergessen. Dafür dürfte sich zu vieles innerhalb weniger Tage geändert haben. Denn Rico Jakobeit wurde am Sonntag nicht nur zum Bürgermeister von Boizenburg gewählt, sondern am Dienstag vor der Stichwahl auch zum ersten Mal Vater. Am 5. Oktober hieß es im Hause Jakobeit: Es ist ein Mädchen...

