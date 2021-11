Volkstrauertag : Boizenburg gedenkt der Opfer von Krieg und Gewalt

Bürgermeister Harald Jäschke legt Kranz am Gedenkstein nieder.

Boizenburg | Am Sonntag wurde auch auf dem Boizenburger Friedhof der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. „Wir gedenken heute der Millionen von Toten, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg, in vielen Konflikten, aber auch in anderen Kriegen ihr Leben lassen mussten“, sagt der scheidende Bürgermeister Harald Jäschke im Beisein seiner Stadtvertreter und einer Abordnung...

