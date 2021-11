Wertvolle Dauerleihgabe : Hagenow holt seinen Heiligen ins Rathaus

Eine aus dem 15. oder 16. Jahrhundert stammende Skulptur von Bischof Dionysius, der auf dem Wappen der Stadt zu sehen ist, kann jetzt in einer Vitrine bewundert werden. Der Spender, ein Hagenower Bürger, will unerkannt bleiben.

Hagenow | In Hagenows Rathaus ist vor wenigen Tagen ein berühmter Heiliger eingezogen, den in der Stadt eigentlich alle kennen. Schließlich ziert sein Brustbild das Wappen der Stadt Hagenow. Doch nur die wenigsten werden wissen, wer da wirklich zu sehen ist. Es geht um den heiligen Dionysius, einen Bischof aus der Gegend, in der heute die Stadt Paris zu finden ...

