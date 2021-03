Büchertauschbox in Vellahn : Eine Telefonzelle für Schmöker und Spiel

Telefonzellen sind aus dem öffentlichen Raum fast verschwunden. In Vellahn bekommen sie nun eine ganz neue Funktion.

Vellahn | Jemanden anzurufen, ist in der Telefonzelle am Vellahner Standort „Am Markt“ nicht möglich. Kommuniziert wird über und sicherlich auch in dem Objekt dennoch. Schließlich ist die Telefonzelle zu einer so genannten Büchertauschbox umfunktioniert worden. „Jeder, der ein Buch mitbringt, kann sich auch eines mitnehmen“, schildert Christian Lange das Prinzi...

