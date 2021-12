Brandschutz in Boizenburg : Auch in die Feuerwehren muss investiert werden

Schulen und deren Probleme sind in Boizenburg in aller Munde. Dabei dürfen jedoch andere Belange der Stadt nicht zu kurz kommen.

Boizenburg | Der Platzmangel und die damit verbundene, kostenintensive Erweiterung der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ in Boizenburg sind bei den Einwohnern der Stadt genauso gut bekannt, wie das ständige Hin und Her beim geplanten Grundschulzentrum. Doch bei all diesen Glanzlichtern der finanziellen Belastung für Boizenburg drohen andere – ebenso wichtige – Ber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.