Brand in Horst : Drei Verletzte bei Feuer in Erstaufnahmeeinrichtung

Ein Zimmerbrand in der Flüchtlingsunterkunft in Horst hat am Donnerstag zu einem Einsatz von Feuerwehren und Polizei gesorgt.

Horst | In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Horst ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am späten Vormittag in einem Unterkunftsgebäude. Die Feuerwehr wurde daraufhin aufgrund eines Zimmerbrandes alarmiert. Drei Mitarbeiter der Einrichtung wurden verletzt Bis zum Eintreffen der Eins...

