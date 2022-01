Polizeieinsatz : Brand in Boizenburger Mehrfamilienhaus

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Boizenburg | Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in der Nacht zu Mittwoch um kurz nach Mitternacht in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Weg der Jugend in Boizenburg zu einem Brand. Dieser konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht und damit weiterer Schaden verhindert werden. Eine Person erlitt dabei eine leichte Rauchgasintoxikation. Eine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.