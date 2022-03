Russland-Ukraine-Krieg : Boizenburger Grundschule wird zur Notunterkunft für Geflüchtete

Noch am Sonntag wurden Feldbetten in der Grundschule Ludwig Reinhard aufgestellt, sodass dort bald Menschen aus der Ukraine unterkommen können. Auch Sporthallen in Boizenburg sollen dafür zur Verfügung gestellt werden.

Boizenburg | Erst war es nur ein Vorschlag. Jetzt ist es Gewissheit. Boizenburg hat eine Notunterkunft für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. „Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat in dieser Woche bei allen Kommunen eine Abfrage gestartet, um mögliche Notunterkünfte für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zu errichten. Da es s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.