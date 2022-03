Krieg in der Ukraine : Boizenburg meldet Landrat 40 mögliche Wohnungen für Geflüchtete

Doch nicht nur die Unterbringung der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, wird eine Herausforderung. Es müssen auch Betreuungsmöglichkeiten für Kinder geschaffen werden.

Boizenburg | Die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine Schutz suchen, steigt täglich. Auch in Mecklenburg-Vorpommern. Aktuell sind im gesamten Land 11.000 Plätze in Notunterkünften vorgehalten, wie das Innenministerium mitteilte. Und die Dunkelziffer von ukrainischen Kindern und Frauen, die bereits im MV sind, ist womöglich noch höher. „Nicht alle Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.