Maifeiertag : In Boizenburg wird der Maibaum trotz Corona stehen

Auch im Jahr 2021 soll traditionsgemäß ein Maibaum den Marktplatz schmücken.

Boizenburg | Und er kommt doch. Haben sich schon ein paar Boizenburger die Frage gestellt, ob sie denn in diesem Jahr ein Maibaum auf dem Marktplatz vor dem historischen Rathaus erwartet, bekräftigt Elke Rudolf von der städtischen Verwaltung: „Der Bauhof stellt am 30. April ab 9 Uhr den Maibaum auf.“ Diesmal ohne Rahmenprogramm Das Ganze erfolge zwar, wie be...

