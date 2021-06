Boizenburg : Kinder gestalten Schilder am Boizenburger Elbberg neu

Grundschüler der Eichenschule bemalen in den Ferien die Tafeln, die Gäste und Einheimische willkommen heißen.

Boizenburg | Ganz still ist es in der Grundschule „An den Eichen“ in Boizenburg auch trotz der Ferien nicht. In einem Raum im Untergeschoss des Gebäudes herrscht reges Treiben. Farben stehen hier parat, Pinsel sind griffbereit. Und zehn Schüler scheuen sich nicht, diese Utensilien auch zu nutzen. Sie sind diese Woche jeweils von 9 bis 11 Uhr damit beschäftigt, zwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.