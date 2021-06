Amt Boizenburg-Land : Ein Dankeschön von den Brandschützern

Auf ihrer Feuerwehrdienstberatung hatten die Wehrführer des Amtes ein kleines Präsent für Karin Wienecke und Lothar Eichel aus der Verwaltung parat.

Greven | Mit so viel anerkennendem Zuspruch haben Karin Wienecke und Lothar Eichel am Mittwochabend wahrscheinlich nicht gerechnet. Zwar hätten sie sich denken können, dass Frank Ahrens als Amtswehrführer Boizenburg-Land stellvertretend für alle Kameraden in diesem Bereich eine Kleinigkeit für sie vorbereitet hat. Schließlich hatte der oberste Feuerwehrmann im...

