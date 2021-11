Amt Boizenburg-Land : Amtswehrführer packt vor Weihnachten den Wunschzettel aus

Eine bessere Ausstattung, bessere Bedingungen und ein Fest für die Kameraden, das wünscht sich der Amtswehrführer des Amtes Boizenburg-Land.

Boizenburg/ Greven | Ein ruhiges Jahr. Bisher. Das bescheinigt Frank Ahrens den Feuerwehren im Bereich des Amtes Boizenburg-Land. „Wir hatten insgesamt 49 Einsätze“, so der Amtswehrführer in seinem Bericht an den Amtsausschuss. Davon seien die Kameraden 14 Mal zu Brandeinsätzen und 35 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen ausgerückt, beispielsweise auch zum Waldbrand in Wöbbelin...

